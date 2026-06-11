5月25日に始まった内田梨瑚被告（23）の公判が続いている。北海道旭川市の景勝地「神居古潭」にある吊り橋で、当時17歳の女子高校生Aさんを死なせた殺人罪などで起訴されている内田被告。これまで「殺意はなかった」と否定を続けてきたが、6月4日の第7回公判では声を詰まらせながら謝罪する場面もあった──。【全3回の第3回。第1回から読む】【写真】〈最近5吸ったて〉内田梨瑚被告が大麻を使っていることを知人にアピールして