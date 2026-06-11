陰謀論コミュニティに関与したユーザーは、陰謀論について語っていない場所でも特徴的な言葉遣いをしており、しかも陰謀論コミュニティに関与する前から同様の傾向が見られるという研究結果が発表されました。[2506.05086] Among Us: Language of Conspiracy Theorists on Mainstream Reddithttps://arxiv.org/abs/2506.05086Distinctive language reveals likely conspiracy-community users across 500 million Reddit commentsh