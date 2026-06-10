「ファインプレーがあると流れが変わりますね」そうお話しになった愛子さま。5月31日、天皇陛下とご一緒に、神宮球場で東京六大学野球の“早慶戦”を観戦されたときの一幕だ。「野球好きの一面もおありなお二人は、試合後のエール交換まで見送られたそうです」（皇室担当記者）この日、天皇陛下と愛子さまは1台のお車に同乗し、会場へと向かわれた。その際の席次に、前出の皇室担当記者は驚いたという。「3列シートのアルファード