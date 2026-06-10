電動マイクロモビリティのシェアリングサービスを提供する「LUUP（ループ）」は9日、公式サイトを通じて、東京都北区で発生した死亡事故についてコメントを発表した。【画像】LUUPの公式サイトに掲載されたお知らせサイトでは「6月2日に東京都北区で発生した、自動車と特定小型原動機付自転車の事故について本日報道がございました」と説明。その上で「本件は、当社サービスをご利用中のお客様が事故に遭われたものです」と明