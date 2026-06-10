ソフトバンク戦で二盗をめぐりリプレー検証を要求■ソフトバンク ー 阪神（10日・みずほPayPayドーム）阪神の藤川球児監督が10日のソフトバンク戦（みずほPayPayドーム）で退場処分となった。7回の二盗を巡り、藤川監督がリプレー検証を要求。判定は覆らず、藤川監督が審判に抗議した。責任審判は「リプレー検証の結果に異議を申し立てた」とアナウンスし、退場を宣告した。みずほPayPayドームの左翼スタンドに陣取った阪神ファ