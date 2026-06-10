唐沢寿明が推理クイズ番組の司会者・樺山を演じて主演を務める映画『ミステリー・アリーナ』が公開。唐沢のアフロにド派手衣装の強烈なビジュアルも早くから話題を集めているが、劇中の番組内で、樺山の隣に笑顔で立つアシスタントのモンテレオーネ怜華役・トリンドル玲奈も、変化を見せる役柄で印象を残す。映画への出演は、実に2016年の『任侠野郎』以来、10年ぶりとなったトリンドル。今年の2月に第1子を出産し、ママになっ