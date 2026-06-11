お笑い芸人のはなわ（49）が10日、自身のYouTubeチャンネルを更新。「【ご報告】はなわ目の手術を受けます」などと題した動画の中で、今週末に白内障の手術を受けることを明かした。【動画】「ちょっと怖い」と本音も…手術を決断するまでの経緯や内容について話すはなわ昔から目がよく、長らく視力2.0という眼鏡とは無縁の生活を送ってきたはなわだが、近年は深刻な老眼の進行に悩まされ、現在は老眼鏡なしでは生活が困難な状