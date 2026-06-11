北海道江別市で男子大学生が集団暴行をうけ死亡した事件の裁判です。当時１８歳だった滝沢被告の被告人質問が行われ、自らの刑について「死刑か無期だと思う」と述べました。強盗致死などの罪に問われているのは、滝沢海裕被告と川村葉音被告、少年の３人です。滝沢被告らは２０２４年１０月、江別市の公園で長谷知哉さんと交際していた八木原亜麻被告らと共謀し、長谷さんに暴行を加えて死亡させたうえ、現金やカードを奪う