【モデルプレス＝2026/06/11】俳優・演出家の伊藤マサミ（43）が6月11日、自身のX（旧Twitter）を更新。プライベートにおける不適切な行動を謝罪した。【写真】結婚発表の「チェンソーマン」声優、文書全てが直筆美文字◆伊藤マサミ、不適切な行動を謝罪伊藤をめぐっては、SNS上で女性問題に関するトラブルが取り沙汰されていた。今回の投稿で伊藤は「この度は私の不適切な行動により皆様に多大なるご迷惑、ご心配をおかけしてしま