動画配信業の女が、三重県熊野市の小学校の校舎内に不法に侵入したとして逮捕されました。逮捕のきっかけは“生配信”でした。 建造物侵入の疑いで逮捕されたのは、三重県伊賀市の動画配信業の女（41）です。 警察によりますと、女は11日午前0時すぎ、正当な理由がないにもかかわらず、三重県熊野市内の小学校に侵入した疑いがもたれています。 警察の調べに女は「校舎に入ったことは間違いない」と容疑を認めて