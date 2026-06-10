オンライン上で子どもを保護するため、イギリス政府はサービス事業者にユーザーの年齢確認を義務づける「オンライン安全法」を導入しています。そんな中、エンドツーエンド暗号化による匿名性に定評のあるメッセージアプリのSignalが、「イギリス政府はすべてのデバイス上のコンテンツについて年齢確認とスキャンを要求している」として非難する声明を発表しました。Surveillance Is Not Safety: A statement on the UK's latest t