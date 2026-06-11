美容ライター・コスメコンシェルジュのあやのです。湿気による髪の広がりやうねりに悩まされる梅雨の季節。実は、ブラッシングの方法やヘアオイルの使い方を少し工夫するだけで、髪の扱いやすさがぐっと変わるんです♡そこで今回は、オイルとブラッシングを組み合わせた、誰でも簡単にできる梅雨の美髪ヘアケア術をご紹介します！【詳細】他の記事はこちら梅雨に髪が広がる原因って？梅雨時期に髪が広がりやすくなる原因は、