子どもに性暴力を加えたとして、父親が摘発され、刑事責任を問われる事件が相次いでいる。刑法の性犯罪規定が近年新設・改正され、暴行や脅迫がなくても罪が成立するようになるなどし、警察が摘発に乗り出しやすくなったことが背景にある。公判では、家庭内で繰り返された深刻な被害の実態が浮かんでいる。（藤本鷹史、相良悠奨）誰にも相談できず「誰にも相談できずに妊娠させられ、１人は出産、１人は堕胎を余儀なくされた」