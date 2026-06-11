女優で歌手の大竹しのぶ（68）が10日放送のNHK AM「大竹しのぶの“スピーカーズコーナー”」（水曜後9・00）に出演。長男・二千翔さんの子供が、元夫のお笑いタレントの明石家さんま（70）と会ったと明かした。大竹は、二千翔さんから「4月の頭とか中旬に、息子が空いている日をいくつか教えてくれって。さんまさんに自分の子供を会わせたいから、お母さんの空いている日を教えてくれって」と言ってきたという。「結局、それ