コカインを使用した罪などに問われた音楽ユニット「Def Tech」のMicroこと西宮佑騎被告（45）に対して、東京地裁は拘禁刑2年、執行猶予4年を言い渡しました。「Def Tech」のメンバーでMicroとして活動していた西宮佑騎被告は、ことし2月、東京・渋谷区の自宅で乾燥大麻を所持したほか、車内でコカインやMDMAなどを使用した罪に問われています。これまでの裁判で、西宮被告は起訴内容を認め、被告人質問では「活動20周年に向かう中