アメリカのトランプ大統領は、先月から始まったアメリカ軍による石油タンカーなどの船舶への支援作戦によって、合計で1億バレル以上の原油ホルムズ海峡を通過したと明らかにしました。トランプ大統領は10日、「私は先月、ホルムズ海峡を通過する石油タンカーなどの船舶を支援する秘密作戦を実行するよう、アメリカ軍に指示した」とSNSに書き込みました。そして、この作戦の結果、合計で1億バレル以上の原油と200隻以上の商業船舶