アメリカのトランプ大統領は、先月から始まったアメリカ軍による石油タンカーなどの船舶への支援作戦によって、合計で1億バレル以上の原油がホルムズ海峡を通過したと明らかにしました。トランプ大統領は10日、「私は先月、ホルムズ海峡を通過する石油タンカーなどの船舶を支援する秘密作戦を実行するよう、アメリカ軍に指示した」とSNSに書き込みました。そして、この作戦の結果、合計で1億バレル以上の原油と200隻以上の商業船舶