三重県熊野市の小学校に侵入した疑いで逮捕されたのは、動画配信者の41歳の女でした。逮捕されたのは、伊賀市に住む動画配信業の蓼沼美沙希容疑者(41)で、11日午前0時すぎ、熊野市紀和町にある入鹿小学校西山分校に侵入した疑いが持たれています。蓼沼容疑者が生配信していたSNS動画を見た人から警察に通報があり、動画を確認した警察官が、小学校の近くにいた蓼沼容疑者を見つけ現行犯逮捕しました。調べに対して、蓼沼容