ABEMAで配信中の『時計じかけのマリッジ』のトークショーが9日、都内にて行われ、番組に出演している森香澄、エルフ荒川、婚活アドバイザーの植草美幸氏が登壇。荒川が最新の恋愛事情(?)について明かした。エルフ荒川イベントでは、番組の「婚活」というテーマになぞらえ恋愛や結婚についての話題があがる中、荒川の最新の恋愛事情に話題が及んだ。(左から)エルフ荒川、森香澄「最近の進展があれば教えてください」と聞かれ、荒川