大谷が敵地パイレーツ戦に登板米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手が10日（日本時間11日）、敵地パイレーツ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。7回途中6安打4失点だった。7回を終えてチームは6-4とリード。勝利投手の権利を得たが、6回のマウンドでは気になる仕草も見せ、ファンが心配の声を上げた。今季7勝目の権利を手にした大谷。しかし6回、先頭オハーンにヒットを許した場面で、右手の指を気にするような仕草が中継にも