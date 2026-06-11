ホワイトハウスで話すトランプ米大統領＝10日、ワシントン（ロイター＝共同）【ワシントン、カイロ共同】米中央軍は10日、イラン国内の複数の標的に2日連続となる攻撃を実施したと発表した。トランプ大統領は、イランが戦闘終結に向けた交渉を引き延ばしていると批判し「激しくたたく」と予告していた。イラン国営テレビによると軍事当局は11日、対抗措置として、エネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡で全てのタンカーや商船を対象