河野洋平氏自民党の河野太郎元外相の事務所は11日、河野氏の父親で、衆院議長や党総裁を務めた洋平氏が8日に89歳で死去したと発表した。葬儀・告別式は近親者で執り行った。喪主は長男の太郎氏。後日、お別れ会を開く予定だと明らかにした。