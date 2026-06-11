KADOKAWAは11日、本日、公正取引委員会より「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」（以下「フリーランス法」）に基づく勧告を受けたことを発表した。声明文にて「本勧告の対象となった特定受託事業者の皆様、および関係者の皆様に多大なるご迷惑をおかけする事態となりましたことを、心より深くお詫び申し上げます」と謝罪した。【画像】フリーランス法で勧告！長文で謝罪したKADOKAWAの声明文■本勧告の概要同社