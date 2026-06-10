人気インフルエンサー・カマたくが10日、自身のインスタグラムを更新。元KAT-TUNの田中聖（40）の近影を披露し反響を呼んでいる。カマたくは「出所祝いおかえりダーリン」とつづり、田中との2ショットと、しゃぶしゃぶ鍋を前に炙り明太子を箸上げする田中の姿を公開。ファンからは「おかえりなさい素敵な思い出の共有ありがとうございます」「聖くんが元気そうでなによりです」「聖とカマたくさんが仲良しなのほんと尊い」