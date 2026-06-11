【写真・画像】34歳で約2カ月の余命宣告・ミミポポ、鼻血で救急搬送「止まる様子がなく…」40度の高熱も　1枚目ABEMA TIMES

34歳で約2カ月の余命宣告を受けたYouTuber 高熱や鼻血で救急搬送

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 乳がんを告知され、34歳で約2カ月の余命宣告を受けたYouTuberのミミポポ
  • 9日更新のブログで、高熱が出て鼻血が止まらず救急搬送されたと明かした
  • 帰宅後も高熱が続き、薬でコントロールしながら過ごしているとつづった
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