◇ナ・リーグドジャース−パイレーツ（2026年6月10日ピッツバーグ）ドジャースのカイル・ハート投手（28）が10日（日本時間11日）、敵地でのパイレーツ戦に8回から3番手で登板。逆転3ランを浴び、先発した大谷翔平投手（31）の7勝目の権利が消えた。6−4の8回、3番手でマウンドに上がったが、先頭から2者連続四球。無死一、二塁とピンチを招くと、カリハンに初球のチェンジアップを狙われ、右翼席に逆転3ランを被弾。あ