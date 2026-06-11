元サッカー日本代表の北沢豪氏（57）が10日放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・10）に出演。かつてチームメートだった“キングカズ”ことサッカー元日本代表FW三浦知良（59）の驚きのエピソードを披露した。同番組では、ともにヴェルディ川崎でプレーした元サッカー日本代表でタレント・武田修宏と共演。年俸の話題になり、「かまいたち」山内健司が質問した。「1番高かったのは93年のあの時代ですか？マッ