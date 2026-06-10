"たんじょうびおめでとう"という飾り付けの前で、何度も顔面にケーキを押し付けられて泣き叫ぶ幼児と、「ドリフや！」と囃し立てる声。TikTokに投稿された動画に対して批判が殺到した──。【写真】強制的にランニングマシンに乗せられた赤ん坊。ビールの入ったジョッキのふちをくわえさせたり、赤ん坊の顔をつかんで湯船に沈める場面なども報道によると、警察は暴行容疑を視野に捜査を進めているという。前出の動画を投稿した人