スペインの世界遺産サグラダ・ファミリアのメインタワー、「イエスの塔」の完成を迎え、10日、式典が行われました。140年以上にわたって建設が続けられているスペインのサグラダ・ファミリアでは、設計したアントニ・ガウディを偲ぶミサが10日、行われました。この日は、ガウディが亡くなってからちょうど100年となる命日で、ローマ教皇レオ14世と数千人のカトリック信者らが参加しました。高さ172.5メートルのメインタワー「イエ