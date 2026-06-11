バスから引きずり下ろしてナイフで「新聞の音がうるさい」口論のきっかけはささいなことだった──。６月１日の朝10時15分ごろ、警視庁蒲田署は大田区南蒲田の路上で、50代の男性の頬をナイフで切りつけたとして、同区の無職・石井富夫容疑者（75）を殺人未遂の容疑で現行犯逮捕した。「事件が起きたのはJR蒲田駅発、羽田車庫行きの京浜急行バスの車内でした。バスの乗客は数人で混んではいなかったそうです。被害者の50代男性が新