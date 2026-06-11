日本競輪選手会は11日、公式サイトを通じ、選手に対する誹謗（ひぼう）中傷や脅迫的な内容の書き込みに対し声明を発表した。公式は「ファンの皆様に対するお願いについて」と題し、SNSにはびこる選手への批判的な声について文書を公開。「近時、SNSやインターネット上の掲示板等において、競輪選手に対する誹謗中傷や、危害を加えることを示唆する脅迫的な投稿が確認されております」とし「競走内容に関するご意見やご批判は、