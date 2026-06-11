Little Glee Monsterの公式サイトが、11日に更新。メンバーのMAYUが一定期間活動を休止すると発表した。【写真】4月には…入社式でパワフルな歌唱を披露していたLittle Glee Monsterサイトでは「昨日開催いたしましたシングル発売記念イベントにおいて、メンバーのMAYUが歌唱中に体調不良となり、イベントを途中で中止とさせていただきました。その後、医療機関にて診察を受け、現在は容体も安定しており、大きな問題はないこ