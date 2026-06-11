お笑いコンビ・マユリカが１０日、テレビ朝日系「かまいガチ」で、１９年の暗黒時代を振り返った。この日は「苦労時代を支えた下積みメシ」をテーマにゲストのマユリカが下積みメシ「素パスタ」を披露。調理中のトークで「コンビとして一番大変だったのが中谷謹慎」と切り出し「暗黒の２０１９年」だったと振り返った。なぜ暗黒だったのか？中谷は「度重なる遅刻を繰り返して謹慎」を食らったと明かし「遅刻で謹慎して復帰し