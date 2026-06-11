マッチングアプリで出会った相手が医師だと聞けば、誰もが条件の良さに期待を抱くかもしれません。実際、彼の振る舞いは驚くほど行き届いていて、待ち合わせまでのやり取りや店選びに至るまで、一切の隙がありませんでした。しかしその完璧さは、やがて本質を覆い隠す包装紙でしかなかったと気づきます。丁寧に見える言動の裏側で、相手の気持ちや距離感をまるで考慮しない極端な行動が、少しずつ姿を現し始めていました。【漫画】