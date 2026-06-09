6月7日、バラエティ番組『ザ! 鉄腕! DASH!!』2時間スペシャル（日本テレビ系、以下『鉄腕DASH』）が放送された。人気企画「DASH100人食堂」（以下、100人食堂）がおこなわれたが、番組内で流れた“ある曲”がSNSをざわつかせている。この日は、「グリル厄介」と「100人食堂」が放送された。「100人食堂」は、地域の祭りやイベントが激減した町に活気を取り戻してもらうため、番組出演者が町の人を100人集め、地元自慢の食材を