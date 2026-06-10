長崎大学は、今年の入学試験で合否判定に誤りがあり、本来合格だった受験生1人を不合格としていたと発表しました。 大学では、去年から入試のミスが相次いでいます。 長崎大学によりますと、今年2月に行われた一般選抜前期日程の試験で、合否判定をする際に受験生20人について、共通テストの1科目の点数が合計点に算入されないミスがありました。 これにより、本来合格だった1人が不合格と判定されたということです。 ※詳