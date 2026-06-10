「法医解剖医なら、完全犯罪も可能なのではないか――」。そんな物騒な質問を受けることがある。確かに法医学者は死体の専門家だ。しかし、数多くの殺人事件や死体遺棄事件に関わってきた経験から言えば、死体という物的証拠をこの世から完全に消し去ることは、一般に考えられている以上に難しい。死体を薬品で溶かす、土に埋める、ドラム缶に詰める、あるいはコンクリートで固める――。犯人たちが「こ