リンクをコピーする

【PLAMAX PX-20 VF-1J スーパーファイターバルキリー マックス＆ミリア 銀河最強セット】 12月 発売予定 価格：11,000円 マックスファクトリーは、プラモデル「PLAMAX PX-20 VF-1J スーパーファイターバルキリー マックス＆ミリア 銀河最強セット」を12月に発売する。価格は11,000円。 本商品はTVアニメ「超時空要塞マ