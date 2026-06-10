プロ野球DeNAの元ヘッドコーチで野球解説者の高木豊氏（67）が、2026年6月10日にユーチューブを更新し、楽天・三木肇監督（49）が休養することに関して、球団が「指揮官を簡単に考えている」と批判した。「楽天は今季戦う体制がなかったような感じが」 楽天は10日、三木監督との双方協議により、同氏が休養することを発表した。塩川達也ヘッドコーチ（43）が監督代行として、10日に本拠地・楽天モバイル最強パーク宮城で行われるセ