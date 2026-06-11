ドナルド・トランプ米政府は、8〜9日に東京で行われた日本との拡大抑止協議（EDD）で、北朝鮮の完全な非核化を強調する立場を明確にした。習近平中国国家主席が訪朝中に北朝鮮の非核化に言及しなかったことを受け、中国が北朝鮮の核保有を黙認しようとしているとの懸念を牽制（けんせい）する狙いがあるとの見方が出ている。10日（現地時間）、米国務省によると、米国務省と国防総省、日本の外務省と防衛省が実施したEDD終了後に発