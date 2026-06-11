サッカーW杯北中米大会に臨む日本代表は休養日から一夜明けた10日（日本時間11日）、ベースキャンプ地の米テネシー州ナッシュビルのトレーニング施設で練習を再開した。DF長友佑都は特注の白いヘッドバンド姿で登場。試合でも着用する意向を示した。長友は日の丸と背番号の5が入った白のヘッドバンドをつけて練習に臨んだ。出発前に契約メーカーに作ってもらったという特注品だそうで、「W杯の熱量といよいよ感が出てきたんで