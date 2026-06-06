「おっぱいの形綺麗!!」鈴木奈々、圧巻のランジェリーショットに視線くぎ付け「凄い立派」「ほんと凄く…大きい」
モデルでタレントの鈴木奈々（37）が4日、自身のインスタグラムを更新。今が一番自信があるという豊満な胸元を公開した。
【写真】「おっぱいの形綺麗!!」谷間がすごいと自信満々！鈴木奈々の圧巻のランジェリーショット
鈴木は「我ながら谷間が凄いです！嬉しい！今が一番、自分の体に自信があります！」とつづり、胸の間にくっきりと線ができた水色のランジェリーをまとった妖艶なショットを披露。スタッフから「バストにハリがある」と言われたことを明かし、喜びをつづっている。
この投稿に、コメント欄には「セクシーダイナマイト」「エロ美人」「凄い立派に見えます」「おっぱいの形綺麗!!」「大きくなったみたい？」「仕事手につかん」「ほんと凄く…大きい」などの声が寄せられ、ヘルシーでありながら圧倒的な存在感を放つ色気に反響が集まっていた。
【写真】「おっぱいの形綺麗!!」谷間がすごいと自信満々！鈴木奈々の圧巻のランジェリーショット
鈴木は「我ながら谷間が凄いです！嬉しい！今が一番、自分の体に自信があります！」とつづり、胸の間にくっきりと線ができた水色のランジェリーをまとった妖艶なショットを披露。スタッフから「バストにハリがある」と言われたことを明かし、喜びをつづっている。
この投稿に、コメント欄には「セクシーダイナマイト」「エロ美人」「凄い立派に見えます」「おっぱいの形綺麗!!」「大きくなったみたい？」「仕事手につかん」「ほんと凄く…大きい」などの声が寄せられ、ヘルシーでありながら圧倒的な存在感を放つ色気に反響が集まっていた。