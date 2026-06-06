町田vs名古屋 スタメン発表
[6.6 J1百年構想リーグプレーオフラウンド(5-6位決定戦)第2戦](Gスタ)
※15:00開始
主審:高崎航地
<出場メンバー>
[FC町田ゼルビア]
先発
GK 1 谷晃生
DF 3 昌子源
DF 19 中山雄太
DF 50 岡村大八
MF 7 相馬勇紀
MF 16 前寛之
MF 23 白崎凌兵
MF 26 林幸多郎
MF 27 エリキ
MF 88 中村帆高
FW 9 藤尾翔太
控え
GK 13 守田達弥
DF 5 ドレシェヴィッチ
DF 6 望月ヘンリー海輝
MF 8 仙頭啓矢
MF 11 増山朝陽
MF 18 下田北斗
MF 39 バスケス・バイロン
FW 10 ナ・サンホ
FW 49 桑山侃士
監督
黒田剛
[名古屋グランパス]
先発
GK 1 シュミット・ダニエル
DF 2 野上結貴
DF 3 佐藤瑶大
DF 13 藤井陽也
MF 7 和泉竜司
MF 9 浅野雄也
MF 14 森島司
MF 22 木村勇大
MF 27 中山克広
MF 31 高嶺朋樹
FW 11 山岸祐也
控え
GK 16 武田洋平
DF 20 三國ケネディエブス
MF 17 内田宅哉
MF 19 甲田英將
MF 32 鈴木陽人
MF 33 菊地泰智
MF 41 小野雅史
FW 18 永井謙佑
FW 30 杉浦駿吾
監督
ペトロヴィッチ
※15:00開始
主審:高崎航地
<出場メンバー>
[FC町田ゼルビア]
先発
GK 1 谷晃生
DF 3 昌子源
DF 19 中山雄太
DF 50 岡村大八
MF 7 相馬勇紀
MF 16 前寛之
MF 23 白崎凌兵
MF 26 林幸多郎
MF 27 エリキ
MF 88 中村帆高
FW 9 藤尾翔太
控え
GK 13 守田達弥
DF 5 ドレシェヴィッチ
DF 6 望月ヘンリー海輝
MF 11 増山朝陽
MF 18 下田北斗
MF 39 バスケス・バイロン
FW 10 ナ・サンホ
FW 49 桑山侃士
監督
黒田剛
[名古屋グランパス]
先発
GK 1 シュミット・ダニエル
DF 2 野上結貴
DF 3 佐藤瑶大
DF 13 藤井陽也
MF 7 和泉竜司
MF 9 浅野雄也
MF 14 森島司
MF 22 木村勇大
MF 27 中山克広
MF 31 高嶺朋樹
FW 11 山岸祐也
控え
GK 16 武田洋平
DF 20 三國ケネディエブス
MF 17 内田宅哉
MF 19 甲田英將
MF 32 鈴木陽人
MF 33 菊地泰智
MF 41 小野雅史
FW 18 永井謙佑
FW 30 杉浦駿吾
監督
ペトロヴィッチ