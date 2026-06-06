女優の郄橋ひかるが６日、都内で映画「山口くんはワルくない」（守屋健太郎監督）の公開記念舞台あいさつに主演のなにわ男子・高橋恭平、岩瀬洋志とともに登場した。

恋に夢見る平凡な女子高生・皐（郄橋ひかる）と、転校生のコワモテ関西弁男子・山口くん（高橋恭平）が織りなす恋の行方を描く青春ラブコメストーリー。郄橋ひかるは今作について「原作がとても素敵で、実写化させてもらえて本当に光栄。王道の恋愛漫画でしか、映画でしか味わえないキュンキュンが癒やしになったらいいなと思います」と語り、「（役の）それぞれの行動力であったり、伝えることのパワーを感じていただいて、皆様のこれからの日々がもっとパワフルで行動力のある素敵な日々になったら」と願った。

作品の内容にちなみ、最近ガチになっていることを聞かれると「厚切り牛タン」と回答。「牛タンって薄切り派と厚切り派で分かれると思うんですよ。特段ぶ厚いのが好きで、厚い牛タンのお店を必死に探して、予約して美味しいのか、厚切りなのかっていうのをサーチしに行くってことにガチになってます」と告白。しかし、イベントに登壇した郄橋ひかる以外の３人は全員薄切り派で、「分かり合えませんね〜」と苦笑いしていた。