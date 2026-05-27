プロ野球・読売ジャイアンツの阿部慎之助前監督が2026年5月25日、娘への暴行容疑で逮捕され監督を辞任したことを受け、元大阪府知事で弁護士の橋下徹氏がXで持論をつづった。

「暴力は許されない。監督を続けることは許されない」

複数報道によると、阿部前監督は東京・渋谷区の自宅で、18歳の長女の胸ぐらをつかんで押し倒すなどの暴行を加えたという。姉妹ゲンカの仲裁に入ったところ、言い返されてカッとなったとしている。

26日に行われた会見では、阿部前監督の長女による手紙が読み上げられ、通報に至った経緯を明かしている。「父とのこのような大がかりなケンカは初めて」だったことから、長女は対話型AIサービスのChatGPTに相談。匿名で相談できる場所として児童相談所を紹介されて電話するも、通報の意向については確認されることのないまま逮捕に至ったとしていた。

阿部前監督は自ら辞任を申し出て、球団はこれを了承。巨人の山口寿一オーナーは本件をめぐり、「暴力は許されない。監督を続けることは許されない」との意向を示していた。

「社会的制裁が強すぎれば、児童相談所・警察は過剰気味に動けない」

橋下氏は26日、Xで「監督を続けることは許されない」とした山口オーナーのコメントに「違うと思う」と反論した。

「今、児童相談所・警察は初動において子供保護のためには過剰気味に動く。その後当事者からきちんと説明があれば社会は許すべき」

長女自身が疑問をつづっていたこともあり、SNSでは児童相談所の対応に関する疑問の声も聞かれる。橋下氏はこうした現状について、「児童相談所o警察の動きで社会的制裁が強すぎれば、児童相談所・警察は過剰気味に動けない」と指摘した。

「阿部さんの子供さんを守るためには...」

「僕は知事・市長時代、あとから間違っていたとしても過剰気味に子供保護に動くように指示を出した」と振り返った。

「その時に厳しく対応せずに子供の命が失われて後から後悔するよりも、間違ってもいいから過剰に対応して、間違っていれば謝ればいい」との考えがあったとし、「児童相談所o警察は子供を保護するためなら過剰気味に動けばいい。しかしその後の当事者の説明で、家庭内で対応できそうであれば、社会は家庭に委ねるべき」とした。

「過剰な社会的制裁は、むしろ児童相談所や警察の動きを鈍らせる」と指摘し、今回の対応をめぐっても「ファン商売である巨人も、世間からの反発を気にしてこのような対応を取らざるを得ない」とした。

「あとは社会の反応次第。阿部さんの子供さんを守るためには、社会が阿部さんに反省を求めつつも許していくべき」と主張している。

「逆の意味で子供が可哀想ですよ」

橋下氏の訴えには共感の声が寄せられており、中道改革連合の泉健太衆院議員も、自身のXで「人間はときに間違います。きっと大失敗だったと思う。だけれど反省の念を持つ人に対しては、寛容で再起できる社会でありたい。時間はかかだろうが、少しずつでも」とつづっている。