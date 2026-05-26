ねんきん定期便に載っていた年金見込み額「24万円」。“月額”だと思っていたら“年額”だった!? もっともらえると思っていたのに、この年金額で老後生活は成り立つのでしょうか？

ねんきん定期便の「24万円」は月額ではなく年額？ 50歳未満の記載ルールに注意

「ねんきん定期便」を開いて、見込み額の欄に「24万円」と書かれているのを見て、「毎月24万円もらえる」と勘違いしてしまうケースもあるかもしれません。

特に注意が必要なのは、50歳未満の方に届くねんきん定期便の記載内容です。50歳未満の場合、その時点までの「加入実績」に応じた年金額が記載されています。

つまり、将来60歳まで同じ条件で働き続けた場合の見込み額ではなく、あくまで「今、年金制度への加入をやめた場合に将来受け取れる額」なのです。そのため、20代や30代で確認すると、予想していたよりも低い金額が表示されることがあります。

一方で、50歳以上の方に届くねんきん定期便は、現在の加入条件が60歳まで継続すると仮定した「見込み額」が記載されます。それでも、記載されているのは「年額」であることに変わりはありません。まずは、ご自身の手元にある書類が「年額」表記であることを再認識し、月額換算でいくらになるのかを把握しましょう。



老齢厚生年金の平均は月額約15万1000円

では、年金の平均受給額はいくらくらいなのでしょうか。厚生労働省の「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、会社員などが加入する厚生年金保険（第１号） 受給者の平均年金月額は約15万1000円です（老齢基礎年金月額含む）。

もし、ねんきん定期便の記載が年額24万円（月額2万円）であれば、平均的な水準と比較してもかなり低いことが分かります。これは、厚生年金保険への加入期間が短い、あるいは保険料を追納していないといった理由が考えられます。



月額2万円では生活困難！ 老後資金の不足額と65歳からの生活費の実態

もし年金が月額2万円（年額24万円）しかないのであれば、老後の生活を成り立たせるのは極めて困難です。総務省統計局の「家計調査報告［家計収支編］2025年（令和7年）平均結果の概要」によると、65歳以上の夫婦のみの無職世帯における1ヶ月の消費支出は、平均で約26万4000円となっています。

65歳以上の単身無職世帯であっても、1ヶ月の消費支出は平均で約14万8000円です。これに対し、年金が月額2万円であれば、一人暮らしの場合でも毎月12万円以上の不足が生じます。

年間では144万円、老後が25年続くと仮定すれば、3600万円もの費用が必要になる計算です。住居が賃貸であれば、さらに家賃負担が重くのしかかります。



まとめ

ねんきん定期便の24万円という数字が年額であれば、老後の生活を公的年金だけで維持するのは困難です。NISA（少額投資非課税制度）やiDeCo（個人型確定拠出年金）といった税制優遇のある制度を活用し、少額からでも積立投資を始めることを検討しましょう。

まずは自身の正確な年金見込み額を把握し、不足分を「働く期間を延ばす」「支出を抑える」「運用で増やす」の3つの軸でどう補うか、具体的なマネープランを立てることが、安心できる老後への近道です。



出典

厚生労働省年金局 令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況 II. 厚生年金保険 （2）給付状況 表6 厚生年金保険（第1号） 受給者平均年金月額の推移（8ページ）

総務省統計局 家計調査報告［家計収支編］2025年（令和7年）平均結果の概要 II 総世帯及び単身世帯の家計収支＜参考4＞65歳以上の無職世帯の家計収支（二人以上の世帯・単身世帯） 図1 65歳以上の夫婦のみの無職世帯（夫婦高齢者無職世帯）の家計収支 －2025年－（18ページ）

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー