ブンデスリーガ 25/26の入替戦決勝 パーダーボルンとウォルフスブルクの第2戦が、5月26日03:30にホームデラックス・アリーナにて行われた。

パーダーボルンはステファノ・マリーノ（FW）、フィリップ・ビルビヤ（MF）、ルベン・ミュラー（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するウォルフスブルクはジェナン・ペイチノビッチ（FW）、アダム・ダギム（MF）、クリスティアン・エリクセン（MF）らが先発に名を連ねた。なお、ウォルフスブルクに所属する塩貝 健人（FW）はベンチからのスタートとなった。

試合開始早々の3分に試合が動く。ウォルフスブルクのアダム・ダギム（MF）のアシストからジェナン・ペイチノビッチ（FW）がゴールを決めてウォルフスブルクが先制。

14分にウォルフスブルクのヨアキム・メーレ（DF）が2枚目のイエローカードにより退場してしまう。

38分パーダーボルンが同点に追いつく。カルビン・ブラケルマン（DF）のアシストからフィリップ・ビルビヤ（MF）がヘディングシュートを決めて1-1。試合は振り出しに。

ここで前半終了。1-1の同点でハーフタイムを迎えた。

70分、パーダーボルンが選手交代を行う。ステファノ・マリーノ（FW）からスベン・ミケル（FW）に交代した。

71分、パーダーボルンが選手交代を行う。セバスティアン・クラース（MF）からシュテフェン・ティゲス（FW）に交代した。

73分、パーダーボルンが選手交代を行う。ルベン・ミュラー（MF）からニクラス・モーア（MF）に交代した。

75分、パーダーボルンが選手交代を行う。カルビン・ブラケルマン（DF）からフェリックス・ゲッツェ（MF）に交代した。

81分、ウォルフスブルクが選手交代を行う。マティアス・スバンベリ（MF）からケビン・パレデス（MF）に交代した。

98分、ウォルフスブルクは同時に2人を交代。アダム・ダギム（MF）、ジェナン・ペイチノビッチ（FW）に代わりヨナス・ウィンド（FW）、イェスパー・リンドストロム（MF）がピッチに入る。

99分、パーダーボルンが選手交代を行う。ミカ・バウアー（MF）からニック・ベッツナー（MF）に交代した。

その直後の100分パーダーボルンが逆転。スベン・ミケル（FW）のアシストからラウリン・カーダ（DF）がゴールを決めて2-1と逆転する。

その後もウォルフスブルクの選手交代が行われたが

ここで延長戦も終了。決着はつかずPK戦に突入する。

延長戦の末、この試合はパーダーボルンが2-1で勝利し、2試合合計スコアでも2-1で勝利した。

なお、ウォルフスブルクに所属する塩貝 健人（FW）は106分から交代で出場した。

2026-05-26 06:40:10 更新