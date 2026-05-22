ドイツサッカー連盟は5月21日、北中米ワールドカップ（W杯）に臨むメンバーリストを発表。

40歳のGKマヌエル・ノイアー（バイエルン）が5大会連続で選出された。経験豊富な大ベテランの復帰に、SNS上では「時差無視でW杯見るしかねえな」「バグってる」といった驚きと期待の声が上がっている。

自国開催だった2024年欧州選手権（EURO）を最後に代表から遠ざかっていたノイアー。とはいえ、バイエルンでは守護神として君臨し、今季のUEFAチャンピオンズリーグでも準決勝で敗れたとはいえ、パリ・サンジェルマン（フランス）と激闘を繰り広げるなど高いパフォーマンスを維持していただけに、2年ぶりの代表復帰にも説得力は十分だ。

40歳での選出は、日本代表で最年長選出を果たした長友佑都より1歳上。それだけに、SNS上では「時差無視でW杯見るしかねえな」「ノイアー選ばれたのうれしい」といった称賛の声だけでなく、「今年もノイアーマジか… メッシもサブでいるし、クリロナもいるし、ネイマールもいるし、長友もいるし、今回オールスターすぎる！」「ノイアーもネイマールもメッシもロナウドも長友も未だ代表なのバグってる」「ドイツはノイアーでるのか どこもレジェンド級残ってて熱い！」といった反響も広がっている。

ドイツ代表はW杯でグループEに入り、キュラソー代表、コートジボワール代表、エクアドル代表と対戦する。（FOOTBALL ZONE編集部）