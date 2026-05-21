ひらがな5文字を並び替えて単語を完成させるアナグラムクイズに挑戦！ 「う と む じ ん」を並び替えると、どんな言葉になるでしょうか？ 制限時間は1分。ひらめきの瞬間を楽しみながら、脳を活性化させましょう！

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ひらがなを並び替えてある単語を作る「アナグラムクイズ」！

今回のお題は5文字。1分以内を目標に、頭をやわらかくして挑戦してみましょう！

問題：「う と む じ ん」

次のひらがなを並び替えてできる単語を考えてみましょう。

う と む じ ん

ヒント：最後の文字は「う」

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正解：むじんとう

正解は「むじんとう」でした。

▼解説
「無人島」は、人が住んでいない島のこと。冒険物語やサバイバル番組などでもおなじみの言葉で、想像力を掻き立てる響きがありますよね。漢字を思い浮かべるとひらめきやすかったかもしれません。

正しく並び替えることで実在する単語になりましたね。ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)