【アナグラムクイズ】1分以内で挑戦しよう！ 「う と む じ ん」を並び替えると？
ひらがなを並び替えてある単語を作る「アナグラムクイズ」！
今回のお題は5文字。1分以内を目標に、頭をやわらかくして挑戦してみましょう！
う と む じ ん
ヒント：最後の文字は「う」
答えを見る
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▼解説
「無人島」は、人が住んでいない島のこと。冒険物語やサバイバル番組などでもおなじみの言葉で、想像力を掻き立てる響きがありますよね。漢字を思い浮かべるとひらめきやすかったかもしれません。
正しく並び替えることで実在する単語になりましたね。ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回のお題は5文字。1分以内を目標に、頭をやわらかくして挑戦してみましょう！
問題：「う と む じ ん」次のひらがなを並び替えてできる単語を考えてみましょう。
う と む じ ん
ヒント：最後の文字は「う」
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正解：むじんとう正解は「むじんとう」でした。
▼解説
「無人島」は、人が住んでいない島のこと。冒険物語やサバイバル番組などでもおなじみの言葉で、想像力を掻き立てる響きがありますよね。漢字を思い浮かべるとひらめきやすかったかもしれません。
正しく並び替えることで実在する単語になりましたね。ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)