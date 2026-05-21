起業家の飯田祐基氏が2026年5月18日にXを更新し、マーダーミステリー事業からの撤退を報告した。さらに、その約3時間後には、交際していた女性との結婚も発表した。

「ゼロどころかマイナスからのスタート」

飯田氏は2024年1月にマーダーミステリーを扱う会社「株式会社これからミステリー」を立ち上げた。アンバサダーには人気YouTuberのヒカルさんも就任していた。5月18日、飯田氏はXで、「株式会社これからミステリーは、店舗運営以外の事業から撤退することを決定しました」と報告。理由については、「お金の調達がこれ以上出来なくなったから」と、直近1年半で約2億8000万円の赤字を出したことを明かした。

借入もあるため、個人として合計1億1000万円の借金を背負うことになったという。「借金を抱えて、ゼロどころかマイナスからのスタートですが、これが飯田祐基の第三章です。今起きていることを全部公開しながら、新しい事業を創り、這い上がっていきます」とつづった。

「今日だけ、お祝いのコメントをいただけたら」

しかし、発表から約3時間に飯田氏は再びXを更新し、かねてより交際していたという女性との結婚を発表した。お相手について、「いつも僕のそばで、どんな時も変わらない笑顔でいてくれる人です」と明かし、「彼女の生き方や考え方を、心から尊敬しています」とつづった。

事業撤退のタイミングということもあり、「今すぐ最高の環境を用意できるかはわかりません」としつつも、「それでも、この人を絶対に不幸にしない自信はある。そう思えたから、決めました。一生をかけて、大切にします。近い将来、世界一幸せな女性にします」と決意をつづった。

最後には「今日だけ、お祝いのコメントをいただけたら嬉しいです」と呼びかけていた。