【G512 X 75／98 有線ゲーミングキーボード】 6月11日 発売予定 価格 G512 X 75：32,780円 G512 X 98：36,080円 【Palmrest 75/98】 7月16日 発売予定 価格 Palmrest 75：6,490円 Palmrest 98：7,480円

ロジクールは、同社のゲーミングブランド「ロジクールG」より「G512 X 75／98 有線ゲーミングキーボード」を6月11日に発売する。価格は32,780円より。

本製品は、2018年5月に発売された「G512」の後継モデル。アナログスイッチとメカニカルスイッチを使い分けられる「デュアルスワップ機能」とタイピング中の振動を吸収する「ガスケットマウント構造」をロジクールG史上初めて採用しており、自由自在なスイッチのカスタマイズと心地良い打鍵感を実現したゲーミングキーボードとなっている。

また、キーボード本体の下部には「LIGHT BAR」と呼ばれるライティングエリアを搭載しており、別売りのパームレストと組み合わせることで幻想的なRGBライティングを実現。加えて、ロジクールGとしては初めてポーリングレート8,000Hzの有線接続に対応している。

キーレイアウトはミニサイズの「G512 X 75」とほぼフルサイズの「G512 X 98」の2種類をラインナップ。カラーはブラックとホワイトの2色を用意する。

【G512 X 75】

ブラック

ホワイト

【G512 X 98】

ブラック

ホワイト

(C)2026 Logicool. All rights reserved

